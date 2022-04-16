Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi ciddi ve bir o kadar da önemli bir teklifle karşı karşıya kaldı. Takvim'in haberine göre, menajerler, Rusya'da Dinamo Moskova takımında forma giyen ve takımdan ayrılmak isteyen Fabian Balbuena'yı Fenerbahçe'ye teklif etti.