Fenerbahçe Çaykur Rizespor'a hazır!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2022- 14:45
Koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Bu antrenmanla Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayan Kanarya, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente gidecek.