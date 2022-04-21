Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'le sözleşmesi bu yıl sonunda tamamlanacak olan Shane Larkin'le anlaşarak Bobby Dixon'dan sonra bir türlü yeri doldurulamayan oyun kurucu pozisyonundaki sorunu çözmek istiyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Beko'dan Shane Larkin bombası!
Transfer haberi: Fenerbahçe Beko'dan flaş hamle... Sarı-lacivertli takımın, Anadolu Efes'le sözleşmesi bitecek olan Shane Larkin için harekete geçtiği ifade edildi. Geçtiğimiz yıldan itibaren uygulanan sahada en az 1 Türk oynatma zorunluluğu nedeniyle Larkin gibi bir oyuncunun kadrodaki varlığı Fenerbahçe için büyük önem taşıyor. İşte detaylar...
Görüşme için sezon sonu bekleniyor
Hürriyet'te yer alan habere göre; Avrupa'nın en iyi 2-3 guardından biri olarak kabul edilen Larkin'i alarak yeni sezonda flaş bir adım atmak isteyen sarı lacivertliler, girişimlerini Anadolu Efes'in devam eden Euroleague maçları nedeniyle dondurduğu bilgisi edinildi.
Türk statüsünde oynaması büyük avantaj
2018 yılından bu yana Türkiye'de forma giyen Shane Larkin 2020'den beri Türk statüsünde görev yapıyor. Geçtiğimiz yıldan itibaren uygulanan sahada en az 1 Türk oynatma zorunluluğu nedeniyle Larkin gibi bir oyuncunun kadrodaki varlığı Fenerbahçe için büyük önem taşıyor.