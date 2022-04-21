Türk statüsünde oynaması büyük avantaj

2018 yılından bu yana Türkiye'de forma giyen Shane Larkin 2020'den beri Türk statüsünde görev yapıyor. Geçtiğimiz yıldan itibaren uygulanan sahada en az 1 Türk oynatma zorunluluğu nedeniyle Larkin gibi bir oyuncunun kadrodaki varlığı Fenerbahçe için büyük önem taşıyor.