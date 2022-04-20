Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor...
O gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe'de Mesut Özil derken Eren Elmalı...
Spor Toto Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de bir yandan da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde kadro dışı kalan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ün İstanbul'a sarı lacivertli idarecilerle görüşmeye geldiği öne sürülmüştü. Menajer Söğüt'ten ters köşe bir hamle geldi. Kanarya'da, menajer Erkut Söğüt'ün Kasımpaşa forması giyen Eren Elmalı için görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. İşte çarpıcı gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ün İstanbul'a sarı lacivertli kulüple görüşmeye geldiği iddia edilmişti.
Tüm bu iddialar devam ederken, menajer Söğüt'ten ters köşe bir hamle geldi.