Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından çeşitli pas oyunları ile devam etti. Futbolcular; çift kale maçın devamında gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2022- 20:25
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.