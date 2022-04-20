Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi! Dimitris Pelkas ve Attila Szalai...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı lacivertlilerde, Dimitris Pelkas ile Shakhtar Donetsk maçında sakatlanan Attila Szalai'nin son durumu belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 15:41 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022- 15:57