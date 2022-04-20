Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle devam ettirirken yürütülen çalışmalarda Süper Lig'den çok sayıda ismin yer aldığı bildirildi.
Fenerbahçe'den yeni sezon planlaması! Listede 11 isim var
FENERBAHÇE HABERLERİ - Süper Lig'de İsmail Kartal'ın gelişiyle yükselişe geçen Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer planlaması başladı. Sarı-lacivertlilerin listesinde 11 futbolcu yer alıyor. İşte o isimler ve detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 06:40
Sarı-Lacivertli kurmaylar Süper Lig'den 8'i yerli, 3'ü yabancı olmak üzere 11 futbolcuyu gündemine aldığı ve bu futbolcuların menajerleri ve kulüpleri ile temasa geçtikleri öğrenildi.
Takvim'in derlediği habere göre Fenerbahçeli kurmayların bu oyuncuların en az kaçını kadrosuna katmayı hedeflediği ise şu an yönetimin bilgisi dahilinde.