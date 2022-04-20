Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Milli oyuncunun geleceğine ilişkin karar verildi.
Fenerbahçe'de Ozan Tufan gelişmesi! Af çıkacak mı?
Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör İsmail Kartal'la yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki oyununun, sarı lacivertli kulüpteki geleceği netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertli formayı giydiği 7 yılda 3 kez kadro dışı kalan Ozan Tufan, 2019 yılında 6 aylığına Alanyaspor'a kiralanmıştı.
Akdeniz ekibinde çıkış yakalayan ve sarı lacivertli takıma döndükten sonra formunu devam ettiren deneyimli futbolcu, Vitor Pereira döneminde gözden düştü.