Kanarya gelecek sezonun kadrosunu erkenden inşa etmeye başladı. Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın arkasında yedek bekleyen Berke Özer düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek için ayrılmak istediğini yönetime iletmişti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ertuğrul Taşkıran geri dönüyor! Berke Özer'in yerine...
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Berke Özer'in yerine yerli bir kaleci arayan Fenerbahçe, eski kalecisine kancayı taktı. Sarı-lacivertli takım, altyapısından yetişen Ertuğrul Taşkıran ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 06:40
Böylece sarı-lacivertliler ile genç eldiven arasındaki kontrat uzatma pazarlıkları sona ermişti.
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe alternatifleriyle konuşmaya başlarken kariyerini Kasımpaşa'da sürdüren Ertuğrul Taşkıran'da karar kıldı.