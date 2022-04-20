FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ertuğrul Taşkıran geri dönüyor! Berke Özer'in yerine...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Berke Özer'in yerine yerli bir kaleci arayan Fenerbahçe, eski kalecisine kancayı taktı. Sarı-lacivertli takım, altyapısından yetişen Ertuğrul Taşkıran ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 06:40