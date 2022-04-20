FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan Alexander Sörloth ve James Rodriguez bombası!

Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de 2. sırada bulunan ve gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi ön eleme bileti almak isteyen sarı-lacivertli takımda transfer planlaması başladı. İspanyol basını Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya attı. Kanarya'nın Alexander Sörloth ve James Rodriguez ile yakından ilgilendiği belirtildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)