Maliyetler de kafaları karıştırdı



Hatta ve hatta Jorge Jesus'un yıllık 5 milyon Euro, Joachim Löw'ün de yardımcılarıyla maliyetinin 11 milyon Euro'yu bulduğu ifade edilmişti. Bir de yeni gelecek yabancı hocanın isteyeceği transfer bütçesi de yönetimin frene basmasına neden oldu.