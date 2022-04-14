Pereira'nın ayrılmasından 1 ay sonra göreve gelen hem fiziksel hem de moralmen çökmüş bir takım devralan İsmail Kartal 12 haftada Fenerbahçe'yi ayağa kalmdırdı. 5. aldığı takımı 2. sıraya kadar yükselten İsmail Kartal'ın takıma yaptığı dokunuşlar, 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alması ve en son derbi galibiyeti yönetimin kafasını karıştırdı.
Fenerbahçe'de hoca işi 'Arap'saçı!
Löw ve Jesus ile görüşen yönetim İsmail Kartal'ın performansı sonrası frene bastı. Fener yeni sezonda "Arap İsmail" ile yola devam edebilir. Görüşülen hocaların yüksek maliyeti ve İsmail Kartal'ın 12 haftalık süreçteki başarısı yönetimin tüm planlarını alt üst etti. Başkan Ali Koç hoca konusunu sezon sonuna kadar rafa kaldırırken, İsmail Kartal ile devam fikri de ağırlık kazandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Hoca yabancı olacak demişti ama!
Takvim'de yer alan haberde, geçtiğimiz günlerde "Yabancı hocamızı yakın zamanda açıklayacağız" diyen Başkan Ali Koç'un hoca konusunu sezon sonuna kadar rafa kaldırdığı bildirildi. Bilindiği gibi Koç, Joachim Löw ve Jorge Jesus ile bir görüşme yapmıştı.
Maliyetler de kafaları karıştırdı
Hatta ve hatta Jorge Jesus'un yıllık 5 milyon Euro, Joachim Löw'ün de yardımcılarıyla maliyetinin 11 milyon Euro'yu bulduğu ifade edilmişti. Bir de yeni gelecek yabancı hocanın isteyeceği transfer bütçesi de yönetimin frene basmasına neden oldu.