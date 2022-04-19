Fenerbahçe'de İsak Vural tarihe geçti!

Fenerbahçe, yardım amaçlı oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe'de Arda Güler'in yerine dahil olan İsak Vural, Fenerbahçe tarihinin en genç futbolcusu unvanının sahibi oldu.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2022- 19:12 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022- 19:12