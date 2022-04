Fenerbahçe, barış temalı maçta Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. F.Bahçe mücadeleden Valencia'nın golüyle 1-0 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde ikinci yarıda oyuna giren 15 yaşındaki İsak Vural, Fenerbahçe tarihinin en genç futbolcusu unvanının sahibi oldu.



⚽İSAK VURAL KİMDİR?

28 Mayıs 2006 tarihinde İsveç'in Stockholm kentinde dünyaya gelen İsak Vural, futbola Sant Cugat altyapısında başladı. Hammarby IF altyapısında da forma giyen 15 yaşındaki futbolcu, 2018'de Benfica altyapısına transfer oldu. İsak Vural, son 4 yıldır Portekiz ekibinin altyapısında top koşturuyordu. Türk asıllı İsveçli futbolcu, on numara mevkisinde forma giyiyor.