Fenerbahçe'nin ligdeki yükselişi sürerken, performansı artan oyuncularla ilgili transfer dedikodularının da ardı arkası kesilmiyor. Kim Min-Jae, Crespo, Arda Güler ve Szalai gibi isimler için ünlü takımların scoutları Kadıköy yollarını aşındırırken, Bright Osayi- Samuel de yükselen formuyla radara girdi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi Samuel'e İngiliz kancası!
Fenerbahçe'de sergilediği futbolla göz dolduran Osayi Samuel İngiliz ekiplerini peşine takmaya devam ediyor. Nijeryalı futbolcuyu Göztepe maçında birçok İngiliz ekibinin scout ekibi yakın takibe aldı. İşte son detaylar...
Fenerbahçe'nin ligdeki yükselişi sürerken, performansı artan oyuncularla ilgili transfer dedikodularının da ardı arkası kesilmiyor. Kim Min-Jae, Crespo, Arda Güler ve Szalai gibi isimler için ünlü takımların scoutları Kadıköy yollarını aşındırırken, Bright Osayi- Samuel de yükselen formuyla radara girdi.
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon devre arasında Queens Park Rangers takımından transfer olan kanat oyuncusu, ülkesinde dikkat çekmeye başladı. Sabah'ın derlediği habere göre İngiliz futbolcunun son Göztepe maçında da Premier Lig ekipleri adına çalışan scoutlar tarafından izlendiği öğrenildi.
Osayi-Samuel'in özellikle sağ bekte artan performansı oyuncunun piyasasını oluşturdu. Atletik özellikleri ile öne çıkan 24 yaşındaki futbolcu, devamlılığıyla da tam not aldı. Takip altında olmasına rağmen Fenerbahçe'ye henüz oyuncuyla ilgili bir teklif gelmedi.