Fenerbahçe'nin ligdeki yükselişi sürerken, performansı artan oyuncularla ilgili transfer dedikodularının da ardı arkası kesilmiyor. Kim Min-Jae, Crespo, Arda Güler ve Szalai gibi isimler için ünlü takımların scoutları Kadıköy yollarını aşındırırken, Bright Osayi- Samuel de yükselen formuyla radara girdi.

