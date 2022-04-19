FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! David Neres…

Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de 2. sırada bulunan sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi ön elemesi bileti almak istiyor. Gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe'nin Shakhtar forması giyen David Neres ile ilgilendiği ifade edildi. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2022- 12:09