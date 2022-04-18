"PEP'İ ÇOK SEVİYORUM"

Premier Lig'deki şampiyonluk yarışından da bahseden Ömer Rıza, "Pep Guardiola'yı çok seviyorum. Bu sezon da Premier Lig'i kazanabileceklerini düşünüyorum. City'le Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı ama bu sezon kupayı alabilirler" yorumunu yaptı. Kariyerinde rol model aldığı teknik direktörün Pep Guardiola olduğunu söyleyen Rıza, "Ben de Pep gibi hücumu düşünen bir teknik adamım. Mayıs ayında UEFA Pro-Lisans'ımı alıp üst seviyeden maceralara hazır olacağım" sözlerini sarf etti.