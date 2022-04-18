Futbolculuk kariyerinde Denizlispor ve Trabzonspor formaları da giyen, şu anda Premier Lig ekibi Watford'un U23 Takımı'nın teknik direktörü olan Ömer Rıza, Fanatik'e açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda İngiltere U17 Takımı'nda da görev yapan Rıza, "İlkay Gündoğan, alanında dünyanın en iyilerinden biri. Türk futbolcuların Premier Lig'de olması çok özel bir şey. Eskiden bir Türk, İngiltere'de oynadığında şaşırılıyordu. Şimdi birden fazla Türk oyuncu görüyoruz" dedi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Rıza'dan flaş Ozan Tufan sözleri! "Premier Lig'de oynamak istiyorsa..."
Fenerbahçe'de son olarak kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın Premier Lig macerası da kısa sürmüştü. Milli futbolcu için Watford'ın U23 takımının teknik direktörü Ömer Rıza konuştu. Rıza, "Premier Lig'e uyum sağlamak için sahada daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Bence Premier Lig'in temposu onu hazırlıksız yakaladı" dedi. İşte o sözler...
Watford'daki kiralık süreci yarım dönem süren Ozan Tufan'la ilgili de ifadeler kullanan başarılı hoca, "Ozan'la pek fazla konuşma fırsatım olmadı. Premier Lig'e uyum sağlamak için sahada daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Bence Premier Lig'in temposu onu hazırlıksız yakaladı"
Bir oyuncu Premier Lig'de oynamak istiyorsa çok çalışması, sürekli gelişim göstermesi ve disiplinli olması gerekir" diye konuştu.