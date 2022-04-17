ERMAN TOROĞLU - GERÇEKLER

Öncelikle F.Bahçe seyircisini kutlamak lazım. Takımı ikinci, şampiyonluk çok uzak, ama yine de stat full ve coşkulu. Bayan, çoluk, çocuk... Bu sene Trabzonspor hep öyle, F.Bahçe ve Beşiktaş son zamanlarda böyle. Seyircisiz bu iş olmuyor. İlla şampiyonluk olacaksın diye bir kanun yok. Düşünün İngiltere'de takım küme düşüyor, 30 bin kişi alkışlarla ikinci kümeye yolluyorlar takımlarını. İnşallah o günlere geleceğiz.