Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip, mücadeleden 6-0'lık skorla galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Rizespor'un agresif oynayacağını tahmin ediyorduk. Sabırlı ve sakin olmamız gerektiğini söylemiştim. Çok motive olmuşlardı ama kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı, takım rahatladı. Erken bulduğumuz gol ve penaltı golleriyle devre 3-0 bitti. Farklı kazandık, mutluyuz.

4 lig, 1 de hazırlık maçında gol yemedik çok şükür. Oyun içinde mevkileri çok değişiyoruz, rakibi şaşırtmak istiyoruz. Oyuncularım da bundan keyif alıyor, bana bunu söylüyorlar.

Rizespor'a başarılar diliyorum. Rizespor'un büyükleri vardır, buraları değil, çok güzel yerleri hak ediyorlar.

Arda Güler her geçen gün oynamaya çalışıyor, oynatmaya çalışıyoruz. takımda bir dengemiz var, herkes elinden geleni yapıyor. Arda'yı da bütün oyuncularımı tebrik ettiğim gibi kutluyorum. Herkese aynı mesafedeyim.

Miguel Crespo hastanede, cumartesi günü MR sonuçları çıktıktan sonra durumu değerlendireceğiz.