Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip 6-0'lık skorla mücadeleden galip ayrılmayı başardı ve ligde 2. sıradaki yerini sağlama aldı.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip 6-0'lık skorla mücadeleden galip ayrılmayı başardı ve ligde 2. sıradaki yerini sağlama aldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 9. dakikada Diego Rossi, 45+3 ve 45+9'da penaltıdan ve 51'de Serdar Dursun, 65'te Enner Valencia ve 76'da Nazım Sangare kaydetti.

Rizespor'da maçın henüz 35. saniyesinde Baiano kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Kanarya 65 puana yükseldi.

Rizespor ise düşme hattında 30 puanda kaldı.

4 OYUNCU KADRODA YER ALMADI

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna yer almadı.

Kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Ozan Tufan ile birlikte sakatlığı bulunan Dimitrios Pelkas ve Atilla Szalai Rize'ye getirilmedi.

GEDSON FERNANDES FORMA GİYMEDİ

Yeşil-mavililerin en önemli oyuncularından Gedson Fernandes, ligde son oynanan Yukatel Kayserispor maçında gördüğü bu sezonki dördüncü sarı kartı nedeniyle cezalı duruma düştüğü için bu maçta görev alamadı.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Fernandes'in yerine Alper Potuk'a görev verdi. Yeşil-mavililerin 14 golle en skorer oyuncusu Pohjanpalo da Papiss Cisse'nin yerine 2 hafta aradan sonra ilk 11'e geri döndü.

Gökhan Gönül ise eski takımı Fenerbahçe'ya karşı sahada kaptan olarak görev aldı.

Ev sahibi ekibin taraftarları karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermedi.