FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş kendine geldi! O istatistik dikkat çekti
Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz'in golünde asist yaparak bu sezon üst üste 4. asistini yaptı. Bu istatistiğe en son sarı-lacivertli formayla Luis Nani göstermişti. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2022- 12:20
Süper Lig 'de geçen sezon 4 gol ve 1 asistle oynayan tecrübeli futbolcu, bu sezon 6. asistini yaptı. İç sahada 4. kez gol pasını veren 27 yaşındaki orta saha, Nisan-Mayıs 2016'dan bu yana (Luis Nani) üst üste dört karşılaşmada gol pası veren ilk Fenerbahçe oyuncusu unvanını da elde etti ve 69 dakika sahada kaldı.