FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş kendine geldi! O istatistik dikkat çekti

Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz'in golünde asist yaparak bu sezon üst üste 4. asistini yaptı. Bu istatistiğe en son sarı-lacivertli formayla Luis Nani göstermişti. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2022- 12:20