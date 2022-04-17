VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? VakıfBank Fenerbahçe Opet maçı CANLI İZLE
AXA Sigorta Kupa Voley'de VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek. Peki, VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasında oynanacak mücadeleyle ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2022- 14:00 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022- 14:00
AXA Sigorta Kupa Voley'de final heyecanı yaşanacak. VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, Kupa Voley finalinde kozlarını paylaşacak.
VakıfBank yarı finalde Türk Hava Yolları'nı, Fenerbahçe Opet ise Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek finale yükselmişlerdi.
VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasında oynanacak AXA Sigorta Kupa Voley final maçı 17 Nisan Pazar günü saat 15.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.