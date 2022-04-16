Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi konuk etti. Sarı lacivertli ekipte bu maçta Dimitrios Pelkas, sakatlık yaşamıştı. Kanarya'dan Yunan oyuncunun son durumu hakkında açıklama yapıldı.
İşte o açıklama...
Göztepe A.Ş ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Dimitris Pelkas'ın Acibadem Altunizade Hastanesinde çekilen Mr sonucunda; sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edilmiştir.
Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.