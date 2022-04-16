Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün Göztepe'yi konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesinin ardından çıkışa geçen sarı-lacivertliler, oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlikle 22 puan toplayarak ikinci sıraya yükselmişti. Fotomaç'ın haberine göre; hedef Göztepe'yi de seriye ekleyip, Şampiyonlar Ligi'ne katılma iddiasını sürdürmek. Kanarya galip gelirse ligde bu sezon ilk kez üst üste 5 maç kazanmış olacak.
40 BİN KİŞİLİK KORO
Göztepe maçına taraftarlar yine büyük ilgi gösterdi. Biletlerin yüzde 80'i satıldı. Ülker Stadı tribünlerinde bu akşam 40 bin civarında seyirci yer alması bekleniyor.
6 İSİM CEZA SINIRINDA
Mert Hakan, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Filip Novak, Osayi-Samuel ve Kim Min-Jae sarı kart ceza sınırında. 6 oyuncu bu akşam da kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Szalai, Crespo, Zajc, Mert Hakan, Rossi, Pelkas (Arda Güler), Serdar Dursun
GÖZTEPE: Piric, Kerim, Kahraman, Arslanagic, Moubandje, Soner, Halil, Yalçın, Tijanic, Lourency, Di Santo