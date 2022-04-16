Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Sarı lacivertli ekip, kendi seyircisi önünde bu maçta 3 puanla ayrılarak 2. sıradaki yerini korumak istiyor. Öte yandan Göztepe ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar arayacak. İşte Fenerbahçe - Göztepe maçı muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün Göztepe'yi konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesinin ardından çıkışa geçen sarı-lacivertliler, oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlikle 22 puan toplayarak ikinci sıraya yükselmişti. Fotomaç'ın haberine göre; hedef Göztepe'yi de seriye ekleyip, Şampiyonlar Ligi'ne katılma iddiasını sürdürmek. Kanarya galip gelirse ligde bu sezon ilk kez üst üste 5 maç kazanmış olacak.



40 BİN KİŞİLİK KORO

Göztepe maçına taraftarlar yine büyük ilgi gösterdi. Biletlerin yüzde 80'i satıldı. Ülker Stadı tribünlerinde bu akşam 40 bin civarında seyirci yer alması bekleniyor.



6 İSİM CEZA SINIRINDA

Mert Hakan, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Filip Novak, Osayi-Samuel ve Kim Min-Jae sarı kart ceza sınırında. 6 oyuncu bu akşam da kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.



FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Szalai, Crespo, Zajc, Mert Hakan, Rossi, Pelkas (Arda Güler), Serdar Dursun



GÖZTEPE: Piric, Kerim, Kahraman, Arslanagic, Moubandje, Soner, Halil, Yalçın, Tijanic, Lourency, Di Santo