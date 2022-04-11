MIGUEL CRESPO KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Crespo Atletico Madrid'e transfer olacak mı?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe'de en çok konuşulan isimlerden biri Miguel Crespo oldu. Sezon başında Portekiz ekibi Estoril Praia'dan transfer edilen Crespo, gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline geldi. Miguel Crespo'nun La Liga ekibi Atletico Madrid'e transfer olacağının öne sürülmesinin ardından Crespo ile ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Miguel Crespo kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Fenerbahçe'nin sezon ba��ında kadrosuna kattığı Miguel Crespo, sarı-lacivertli takımda en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Crespo, düzenli forma şansı bulmasının ardından gösterdiği başarılı performansla taraftarın gönlünde taht kurdu. Crespo'nun gösterdiği istikrarlı performans sonrası oyuncunun La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'e transfer olacağı öne sürüldü. Crespo - Atletico Madrid iddiaları sonrası oyuncuyla ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo kimdir? İşte Crespo ile ilgili tüm bilgiler...

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

Tam adı Miguel Crespo da Silva olan futbolcu, 11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi. Futbola EF Luciano de Sousa takımının altyapısında başlayan Crespo; Porto, Artur Rego, AD Barroselas ve Feirense altyapılarında da top koşturdu.

Ocak 2014'te Neves'e transfer olan Portekizli orta saha oyuncusu, Merelinense ve Braga B takımlarında forma giymesinin ardından 2019 yılında Estoril Praia'ya transfer oldu.

Estoril Praia'da iki sezon geçiren 25 yaşındaki futbolcu, sezon başında 1.5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 28 maçta süre alan Crespo, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden ve 1 yıl da opsiyonu bulunan Crespo'nun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.