Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Bright Osayi - Samuel, 2-0 kazandıkları Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
FENERBAHÇE HABERİ - Osayi'den Galatasaray derbisi sonrası flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri!
Fenerbahçe'de son zamanlarda gösterdiği performansla beğeni toplayan Bright Osayi - Samuel, 2-0'lık kazanılan Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. İngiliz futbolcu, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu hakkında flaş sözler söyledi. İşte o açıklamalar... (FB spor haberi)
Mücadeleyi değerlendiren Samuel, "Maçtan önce de söylediğim gibi biz iyi bir takımız, öz güvenimiz yerinde. Bizim için bu maç aynı performansı göstereceğimiz bir maçtı.
Bütün takım arkadaşlarım son dakikaya kadar elinden geleni yaptı. Taraftar inanılmazdı. İhtiyacımız olan ekstra gücü bize sağladılar. Bizim için güzel bir gündü." diye konuştu.