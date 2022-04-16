Fenerbahçe, İsmail Kartal'la başarılı grafiğini Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe karşısında da sürdürdü ve mücadeleyi Serdar Aziz ve Arda Güler'in (p) golleriyle 2-0 galip tamamladı.
Karşılaşmanın ardından sarı lacivertli oyuncular sahada toplanarak taraftarlarla galibiyeti kutlarken, Mert Hakan Yandaş ağabeyinin oğlunu sahaya getirdi. Yeğeninin golü sonrası Mert Hakan ve Fenerbahçe taraftarlarının gösterdikleri sevinç ise eğlenceli anların yaşanmasına sebep oldu.
İşte Kadıköy'de o anlar...
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS