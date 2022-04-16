Fenerbahçe'nin 3. golü maç sonrası Mert Hakan Yandaş'ın yeğeninden geldi! İşte o anlar

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Fenerbahçe Göztepe maçı sarı lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Mücadele sonrası Kadıköy'de keyifli anlar yaşandı. Mert Hakan Yandaş'ın yeğeni gol attı, sarı lacivertli taraftarlar gerçek bir gol gibi sevinç yaşadı. İşte o görüntüler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, İsmail Kartal'la başarılı grafiğini Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe karşısında da sürdürdü ve mücadeleyi Serdar Aziz ve Arda Güler'in (p) golleriyle 2-0 galip tamamladı.

Karşılaşmanın ardından sarı lacivertli oyuncular sahada toplanarak taraftarlarla galibiyeti kutlarken, Mert Hakan Yandaş ağabeyinin oğlunu sahaya getirdi. Yeğeninin golü sonrası Mert Hakan ve Fenerbahçe taraftarlarının gösterdikleri sevinç ise eğlenceli anların yaşanmasına sebep oldu.

İşte Kadıköy'de o anlar...





GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS