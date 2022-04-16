Fenerbahçe Göztepe maçında tribünler penaltıda Arda Güler'i işaret etti! Enner Valencia...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'yi ağırladığı maçta, sarı lacivertliler penaltı kazandı. Kanarya'nın, mücadelenin 82. dakikasında VAR kontrolü sonrası kazandığı penaltıda, vuruşu tüm stadın Arda tezahüratı sonrası genç yıldız kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmanın 82. dakikasında oyunun durduğu anda VAR'dan gelen uyarı sonrası birkaç dakika önce yaşanan pozisyonu inceleyen Yasin Kol beyaz noktayı gösterdi.

83. dakikada penaltıyı kullanmak için Enner Valencia topu alsa da tribünler Arda Güler için tezahürat yapmaya başlayınca Valencia topu genç yıldıza bıraktı.

Arga Güler 83. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirerek durumu 2-0'a getirdi.