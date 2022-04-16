Fenerbahçe, yaptığı açıklamayla Diego Rossi'nin bonservisinin 5.5 milyon Euro'luk bedelle alındığını duyurmuştu.
FENERBAHÇE HABERİ - Diego Rossi transferi rekor kırdı! Toplamda 10 milyon dolar…
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertlilerin 5.5 milyon Euro bedelle bonservisini aldığı Diego Rossi için flaş bir iddia ortaya atıldı. Amerikan basınında yer alan habere göre; Uruguaylı oyuncu için toplamda ödenen bedel 10 milyon doları buldu ve bu transfer MLS rekoru kırdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Bora Salgın / Dış Haberler)
Sarı-lacivertli yapılan bildiride, "2021-22 sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen Diego Rossi'nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile anlaşmaya varılmıştır. Diego'ya çubuklu ile başarılar dileriz" ifadelerine yer verilmişti.
EN PAHALI TRANSFERLERDEN BİRİ
MLS Soccer'ın haberine göre önceki ödemelerle birlikte Fenerbahçe'nin Rossi için toplam ödediği ücret 10 milyon doları buluyor.
Ayrıca habere göre; Los Angeles Galaxy takımı Rossi'nin önümüzdeki satışından "önemli" bir pay alacak.