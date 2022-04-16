FENERBAHÇE HABERİ - Diego Rossi transferi rekor kırdı! Toplamda 10 milyon dolar…

Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertlilerin 5.5 milyon Euro bedelle bonservisini aldığı Diego Rossi için flaş bir iddia ortaya atıldı. Amerikan basınında yer alan habere göre; Uruguaylı oyuncu için toplamda ödenen bedel 10 milyon doları buldu ve bu transfer MLS rekoru kırdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Bora Salgın / Dış Haberler)

Bora Salgın| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2022- 12:54 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022- 13:00