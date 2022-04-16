Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Sarı lacivertli ekip, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak 2. sıradaki yerini korumak ve lider Trabzonspor ile puan farkını azaltmak istiyor. Nefes kesen Fenerbahçe - Göztepe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Sarı lacivertli ekip, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak 2. sıradaki yerini korumak ve lider Trabzonspor ile puan farkını azaltmak istiyor. Nefes kesen Fenerbahçe - Göztepe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:30'da başlayan Fenerbahçe - Göztepe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Min-Jae, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi, Crespo, Zajc, Rossi, Pelkas, Mert Hakan, Serdar Dursun.

Göztepe: Piric, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Moubandje, Soner, Yalçın, Halil, Tjanic, Di Santo.

TEK EKSİK İRFAN CAN KAHVECİ

Fenerbahçe'de Göztepe karşısında cezası nedeniyle İrfan Can Kahveci forma giyemiyor. Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İrfan, Göztepe maçında takımına dahil olamadı.

FENERBAHÇE'DE 6 İSİM CEZA SINIRINDA!

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel ve Kim Min-jae kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.