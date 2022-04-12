Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası elini taşın altına koyan İsmail Kartal, gelecek sezon takımın başına kimin geçeceği tartışmaları altında görevini yapıyor…
FENERBAHÇE HABERLERİ: Taraflardan yönetime mesaj! "Aynı hatayı 3. kez yapmayın"
Spor Toto Süper Lig'de son 8 maçından 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak 2. sıraya kadar yükselen Fenerbahçe, son olarak Galatasaray derbi zaferiyle bunu taçlandırdı. Sarı-lacivertli taraftarlar Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu'yla yolların ayrılması sonrası yaşanan pişmanlığın, deneyimli teknik adamda da yaşanmasını istemedi ve yönetime mesaj yolladı. İşte detaylar...
Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası elini taşın altına koyan İsmail Kartal, gelecek sezon takımın başına kimin geçeceği tartışmaları altında görevini yapıyor…
Sabah'ın haberine göre; Her fırsatta, kim gelirse gelsin 'yardımcı hoca' olmayacağını belirten 60 yaşındaki çalıştırıcı, ortaya koyduğu performansla taraftardan güven oyunu aldı.
12 lig maçında 27 puan toplayan (8G-3B-1M) Kartal için taraftarlar, "Umarım Ali Koç dersini almıştır. Aykut Kocaman'la devam etmeyip 2018-2019'u, Emre Belözoğlu ile devam etmeyip 2021-2022'yi yaktığı gibi, İsmail Kartal ile devam etmeyip 2022- 2023 sezonunu yakmaz. Kartal, kalmayı sonuna kadar hak ediyor", "Löw gelince de Emre Belözoğlu olayındaki gibi keşke İsmail Kartal'la devam etseymişiz demeyiz umarım" yorumları yapmaya başladı.