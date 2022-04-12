12 lig maçında 27 puan toplayan (8G-3B-1M) Kartal için taraftarlar, "Umarım Ali Koç dersini almıştır. Aykut Kocaman'la devam etmeyip 2018-2019'u, Emre Belözoğlu ile devam etmeyip 2021-2022'yi yaktığı gibi, İsmail Kartal ile devam etmeyip 2022- 2023 sezonunu yakmaz. Kartal, kalmayı sonuna kadar hak ediyor", "Löw gelince de Emre Belözoğlu olayındaki gibi keşke İsmail Kartal'la devam etseymişiz demeyiz umarım" yorumları yapmaya başladı.



