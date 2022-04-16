FENERBAHÇE HABERLERİ - Göztepe maçı sonrası Kadıköy'de İsmail Kartal'a büyük destek!

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi konuk etti. Sarı lacivertli ekip mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılırken, maçın son bölümünde teknik direktör İsmail Kartal'a büyük bir destek geldi. Taraftarlar hep bir ağızdan tezahüratlarda bulunurken deneyimli hocanın gözlerinin dolduğu farkedildi. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2022- 22:35 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022- 22:51