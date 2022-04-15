Fenerbahçe hücum hattındaki rotasyonu genişletmek için 20'lik forveti kadrosuna katıyor.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye 20'lik forvet!
Son dakika transfer haberleri... İsmail Kartal yönetiminde yükseliş yakalayan Fenerbahçe, transfer harekatına başladı. Hücum hattında istediği verimi alamayan Kanarya kadro genişliği için forvet bölgesine takviye yapmayı amaçlıyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde ise Kamerunlu genç forvet Franck Mbella Etouga var. İşte transferin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.04.2022- 13:07 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022- 13:16
Ghana Soccernet adlı sitede yer alan bilgiye göre sarı-lacivertliler Kamerunlu genç forvet Franck Mbella Etouga'yı kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak.
Kanarya 20 yaşındaki hücumcu ile yaz transfer döneminde de kontak kurmuş fakat oyuncunun transferi gerçekleşmemişti.