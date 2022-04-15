Fenerbahçe transferde sol bek, sol kanat ve santrfora odaklandı. Sarı-lacivertliler Avrupa'nın çeşitli liglerinden oyuncuları yakından takip ederken, sol kanat için son öneri ezeli rakip Beşiktaş'ın oyuncusu Cyle Larin'in menajerlerinden geldi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Pazarlıklar başlıyor! Fener'den Cyle Larin hamlesi
Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin'in sezon sonu sözleşmesi sona erecek. Henüz siyah beyazlı kulüple yeni bir anlaşma sağlamayan yıldız futbolcu için birçok takım devreye girmişti. O kulüplerin arasında Fenerbahçe'de eklendi. Sarı lacivertli ekip, Larin'in menajeri ile masaya oturacak. İşte ayrıntılar...
Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak olan Kanadalı yıldızın menajerleri, oyuncuyu Fenerbahçe yönetimine önerdi. Sabah'ın haberine göre; Larin'in maliyetinin yıllık 2 milyon Euro olduğu, bununla birlikte imza parası talebinin de bulunduğu öğrenildi.
26 yaşındaki oyuncunun temsilcileri ayrıca 3 yıllık anlaşma istediklerini de iletti. Fenerbahçe yönetimi, bu öneriye olumlu veya olumsuz bir yanıt vermezken, sezon sonu takım planlaması yapılacak ve ardından da Larin için pazarlık başlayacak.