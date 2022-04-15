Lazio'dan ocak ayında Mallorca'ya kiralık giden Kosovalı forvet Vedat Muriqi, İspanyol ekibinde şu ana kadar 11 maçta 3 gol attı. Lazio'ya yakın La Lazio Siamo Noi sitesi, Kosovalı forvetin iyi denilebilecek performansına rağmen Mallorca'nın bonservisini almayı düşünmediğini bildirdi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Vedat Muriqi sesleri! İtalyanlar duyurdu
Fenerbahçe yeni sezona yeni bir golcüyle başlamak istiyor. Sarı lacivertli ekipte öne çıkan isim ise Vedat Muriqi. Kosovalı santrforu yeniden renklerine bağlamak isteyen Kanarya için Mallorca cephesinden de iyi bir haber geldi. İspanyol kulübünün Muriqi'in satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ifade edildi. İşte detaylar...
Lazio'dan ocak ayında Mallorca'ya kiralık giden Kosovalı forvet Vedat Muriqi, İspanyol ekibinde şu ana kadar 11 maçta 3 gol attı. Lazio'ya yakın La Lazio Siamo Noi sitesi, Kosovalı forvetin iyi denilebilecek performansına rağmen Mallorca'nın bonservisini almayı düşünmediğini bildirdi.
Neden olarak Lazio'nun opsiyon için belirlediği rakamın yüksekliğini gösteren site, sezon sonunda İtalya'ya geri dönecek olan Muriqi'in yeni sezon için Fenerbahçe ile anlaşma zemini arayacağını duyurdu.
SUAREZ VE ISCO DA LİSTEDE
Fotomaç'ın derlediği haberde; Fenerbahçe'nin de eski golcüsünü geri getirmek istediği ve iki tarafın anlaşma olasılığının yüksek olduğu ifade edildi. Muriqi'in Lazio ile 2025'e kadar sözleşmesi olduğu ancak teknik patron Sarri'nin kadroda düşünmemesi nedeniyle yine ya kiraya verilece ya da satılacağı belirtildi...