SUAREZ VE ISCO DA LİSTEDE

Fotomaç'ın derlediği haberde; Fenerbahçe'nin de eski golcüsünü geri getirmek istediği ve iki tarafın anlaşma olasılığının yüksek olduğu ifade edildi. Muriqi'in Lazio ile 2025'e kadar sözleşmesi olduğu ancak teknik patron Sarri'nin kadroda düşünmemesi nedeniyle yine ya kiraya verilece ya da satılacağı belirtildi...

