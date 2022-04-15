FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Vincent Aboubakar girişimi!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalayan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro yapılanmasına başladı. Kanarya rotasını daha önce de Beşiktaş'ta oynayan Vincent Aboubakar'a çevirdi. Sezona şampiyonluk yolunda iddialı bir başlangıç yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Kamerunlu golcü ile anlaşıp transferi bitirmek istiyor. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.04.2022- 10:58