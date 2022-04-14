TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ile Real Madrid yıldız hoca için yarışta!

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ile Real Madrid yıldız hoca için yarışta!

Son dakika transfer haberleri... Gelecek sezon yapılanmasında teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin talip olduğu isim için Real Madrid Başkanı Florentino Perez de isteğini sürdürüyor. İşte flaş gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2022- 12:37 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022- 12:38