Avrupa devi Real Madrid, teknik direktör için Fenerbahçe ile yarışa girdi.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ile Real Madrid yıldız hoca için yarışta!
Son dakika transfer haberleri... Gelecek sezon yapılanmasında teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin talip olduğu isim için Real Madrid Başkanı Florentino Perez de isteğini sürdürüyor. İşte flaş gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2022- 12:37 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022- 12:38
Güney Amerika basınında yer alan iddiaya göre takımın başına Joachim Löw'ü getirmek isteyen Kanarya'ya Real Madrid rakip oldu.
Florentino Perez, Carlo Ancelotti ile yola devam etmek istemiyor.