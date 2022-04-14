Milli futbolcunun 3. kez kadro dışı bırakılması ise bu sezon oynanan Konyaspor maçından sonra oldu. Sarı lacivertlilerin sahasında 2-1 kazandığı karşılaşma sonrasında Mesut Özil ile birlikte teknik direktör İsmail Kartal ile tartışma yaşayan Ozan Tufan, yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı.