Portekiz'in A Bola gazetesi önceki gün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör Jorge Jesus ile Lizbon'da bir araya geldiğini iddia etmiş ve bunu da manşetlerine taşımıştı.
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Fenerbahçe'de bir yandan teknik direktör meselesi de gündemde. Sarı lacivertli ekipte yeni sezonda göreve kimin geleceği merak konusuyken adı geçen isimlerden birisi de Jorge Jesus. Daha önce başkan Ali Koç'un Lizbon'da bir araya geldiği iddia edilen Portekizli hoca için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Takvim'in derlediği habere göre; son olarak Portekizli gazeteci Pedro Sepuldeva, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon Euro istediğini açıkladı. Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da yıllık 3.5 milyon Euro'nun üzerine çıkmak istemediği de haberde yer aldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Jorge Jesus'un bir kez daha bir araya geleceği ve orta yolu bulmalarının söz konusu olduğu da gelen haberler arasında.