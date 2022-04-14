Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini almak istiyordu ancak Los Angeles yüksek rakam talep ettiği için Uruguaylı yıldız şu anda rafa kalktı. Sarı-lacivertliler de ara vermeden alternatiflere yöneldi. Fotomaç'ın haberine göre, liste başında önceki transfer döneminlerinde de gündeme alınan Peter Olayinka var.
Fenerbahçe'den Peter Olayinka atağı! İşte bonservis bedeli
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer planlamaları yapılmaya devam ediyor. Başkan Ali Koç, Joachim Löw ve Jorge Jesus ile temasta. İsmail Kartal ismi de masada. Yeni hoca belli olmamasına rağmen transferde aksama yaşamak istemeyen sarı lacivertliler, görüşmelerini sürdürüyor. Kanat mevkisine takviye yapmak isteyen Kanarya, Slavia Prag'ın 26 yaşındaki yıldızı Peter Olayinka için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini almak istiyordu ancak Los Angeles yüksek rakam talep ettiği için Uruguaylı yıldız şu anda rafa kalktı. Sarı-lacivertliler de ara vermeden alternatiflere yöneldi. Fotomaç'ın haberine göre, liste başında önceki transfer döneminlerinde de gündeme alınan Peter Olayinka var.
KANARYA'YA KARŞI OYNADI
Sarı-lacivertlilerin istediği Peter Olayinka'nın kulübü Slavia Prag ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli 2 milyon euro. Kanarya, 26 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak için Çek kulübüyle temaslarını sıklaştırdı.
Nijeryalı hücum oyuncusu bu sezon Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti. Slavia'nın 3-2 kazandığı iki maçta toplam 180 dakika şans buldu. 1.88 boyundaki futbolcu güçlü fiziği ve süratiyle tanınıyor. Forvette ve kanatta oynuyor.