Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini almak istiyordu ancak Los Angeles yüksek rakam talep ettiği için Uruguaylı yıldız şu anda rafa kalktı. Sarı-lacivertliler de ara vermeden alternatiflere yöneldi. Fotomaç'ın haberine göre, liste başında önceki transfer döneminlerinde de gündeme alınan Peter Olayinka var.

