Fenerbahçe'de sezon başında gönderilmek istenen ancak Pereira'nın isteğiyle takımda kalan Miha Zajc, Sarı-Lacivertli takımın değişmezi oldu. Gösterdiği performans ile İtalyan takımlarının dikkatini çeken Sloven yıldıza Sampdroia'dan sonra Atalanta'nın da teklif yaptığı ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre; Atalanta'nın teknik direktörü Gasperini'nin Miha Zajc'ın performanısını yakın takibe aldığı belirlendi. Sarı-Lacivertli takım 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Sloven oyuncuyla 3 yıllık yeni bir anlaşma yapmayı planlıyor. Crespo ile iyi bir ikili olan Miha Zajc'ın her maç 12 bin metreye yakın koşması dikkak çekiyor. Sloven yıldızın da Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamadan ayrılmak istemeiği ve sarı- Lacivertli takımda mutlu olduğu bildirildi.

Süper Lig'de bu sezon 8 kez ağları sarsan Miha Zajc, kariyerinin en golcü lig performansını tekrarladı. Yakaladığı çıkış ile Avrupa kulüplerinin radarına girdi.