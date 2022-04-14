FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Birger Meling harekatı! Alternatifi Oscar Dorley

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, önceliğini sol bek bölgesine verdi. Sarı-lacivertliler bu bölge için ilk adayı Birger Meling olarak belirledi. Norveçli sol bekten yüksek bonservis bedeli talep edilmesi halinde ise rota Oscar Dorley olacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2022- 06:40