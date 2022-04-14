Transfer çalışmalarına erken başlayan Fenerbahçe, kaleci bölgesini güçlendirme kararı aldı. Berke Özer'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle Altay Bayındır'la rekabet içerisine girecek bir file bekçisi getirmek isteyen sarı-lacivertliler, Göztepe'den İrfan Can Eğribayat ile görüşmelere başladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Berke Özer ile yaptığı temaslardan olumlu sonuç alamamıştı. Sarı-lacivertliler, Göztepe'den olaylı şekilde ayrılan İrfan Can Eğribayat'ı gündemine aldı. 23 yaşındaki oyuncu ile görüşmeler devam ediyor.



Fotomaç'ın haberine göre; Genç kalecinin de sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı, Altay Bayındır ile forma rekabetine hazır olduğu kaydedildi. İrfan Can 1.93 boyuyla ceza alanının tamamına rahatlıkla hakimiyet kurabiliyor. Refleksleri de bir hayli güçlü bir kaleci.

ALKIŞLAR BERKE'YE

Altay Bayındır'ın arkasında bekleyen Berke Özer, onun sakatlığı sırasında kaleyi devralmıştı. Yediği hatalı gollerle sık sık eleştirilen 21 yaşındaki kaleci ayrılık kararı almıştı. Yönetim kontrat uzatmak için Berke ile görüşse de genç eldiven düzenli oynayabileceği bir kulübe gitmek istediğini belirtmişti. Ayrılığı kesin olmasına rağmen Galatasaray maçında atılan gollerden sonraki coşkulu tepkisi sarı-lacivertlileri mest etti.