Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'i yakından takip ediyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa'dan Arda Güler'e yakın markaj!
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de genç yıldız Arda Güler Avrupa devlerini peşine taktı. Yurt dışından birçok büyük kulüp Arda'yı izliyor. Bunlardan birisi de Premier Lig ekibi Arsenal oldu. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Mikel Arteta 17 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ediyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2022- 16:48 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022- 17:21
İngiliz medyasında yer alan habere göre genç teknik direktör, geleceğin yıldızları için araştırmalar yapıyor.
İspanyol çalıştırıcı görev süreci boyunca birçok konuda eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Genç teknik direktörün bu sefer hedefi takımı gençleştirip dinç hale getirmek.