FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa'dan Arda Güler'e yakın markaj!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de genç yıldız Arda Güler Avrupa devlerini peşine taktı. Yurt dışından birçok büyük kulüp Arda'yı izliyor. Bunlardan birisi de Premier Lig ekibi Arsenal oldu. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Mikel Arteta 17 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ediyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2022- 16:48 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022- 17:21