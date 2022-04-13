Fenerbahçe'de Enner Valencia sürprizi! Yeni takımı...

Fenerbahçe'de son dönemlerde yedek kulübesine mahkum olan Enner Valencia'nın takımdan ayrılacağı iddia edildi. Ekvatorlu futbolcunun yeni takımının neresi olacağı ise merak ediliyor. İşte son detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2022- 10:04