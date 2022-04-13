Son dönemde sarı-lacivertlilerde süre alamayan Enner Valencia için flaş haberler dikkat çekti.
Fenerbahçe'de Enner Valencia sürprizi! Yeni takımı...
Fenerbahçe'de son dönemlerde yedek kulübesine mahkum olan Enner Valencia'nın takımdan ayrılacağı iddia edildi. Ekvatorlu futbolcunun yeni takımının neresi olacağı ise merak ediliyor. İşte son detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2022- 10:04
Ekvador basınında yer alan haberlerde, Valencia'nın ABD'ye transfer olacağı belirtildi. 33 yaşındaki futbolcunun MLS'te oynamaya hazırlandığı ve transferin kısa sürede resmileşeceği kaydedildi.
GÖZTEPE HAZIRLIĞI BAŞLADI
Öte yandan Fenerbahçe , Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmanın, ilk bölümünde salonda core çalışmaları yapıldı.