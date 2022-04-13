Fenerbahçe ile Antalyaspor, yeni teknik direktörleriyle fırtına gibi esiyor. İşte Sabah'ın haberine göre o istatistikler...
Nuri Şahin ve İsmail Kartal Avrupa'ya damga vurdu!
Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişat sonrası teknik direktör değişikliğine giden Antalyaspor ve Fenerbahçe, bu hamleden istediği katkıyı aldı. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal, Akdeniz temsilcisinde Nuri Şahin son 2 ay baz alındığında Avrupa'da zirvede yer aldı. İşte detaylar...
Son olarak derbide G.Saray'ı yenen İsmail Kartal'ın takımı Şampiyonlar Ligi hedefi için ikincilik koltuğuna oturdu.
Nuri Şahin'in elinde farklı bir kimliğe bürünen Antalyaspor üst üste 5 galibiyetle Avrupa kupaları umudunu sürdürdü.