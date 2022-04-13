Kartal ve Şahin, son iki aydaki performansla sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da zirveye yerleşti. Son 8 karşılaşmada 22 puanı (7G-1B) hanesine yazdıran iki hoca, maç başı 2.75 ortalamaya imza atarken, Klopp (Liverpool) ve Xavi (Barcelona) ile zirveyi paylaştı.