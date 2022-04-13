İsmail Kartal, Kayserispor maçı sonrasında "İkinci adam olmayacağım. Ben teknik direktörüm" ifadelerini kullanmıştı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden İsmail Kartal'a yeni görev!
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği merak konusu. Sezon sonu takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, yönetimden bir başka görev için teklif yapılacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2022- 06:40
Böylece Ali Koç'un Joachim Löw-İsmail Kartal formülü rafa kalkmıştı.
Ancak yakaladığı büyük başarı sebebiye Koç, Kartal'ı görevde tutmasa bile kulüp bünyesinde tutmaya çalışacak.