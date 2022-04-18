Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı CANLI İZLE | FB maçı izle

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı CANLI İZLE | FB maçı izle

Fenerbahçe, Rusya - Ukrayna Savaşı sonrası Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile barışa dikkat çekmek için hazırlık maçı yapacak. Peki, Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2022- 14:30