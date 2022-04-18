Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk Kulübünün Ukrayna'da barış temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında, yarın Ukrayna ekibiyle özel maça çıkacak.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ukrayna ekibi karşısında genç ve daha az süre alan oyunculara şans vermeyi planlıyor.
Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı 15 yaşındaki İsak Vural'ın Shakhtar Donetsk maçında forma giymesi bekleniyor. İsak, sahaya çıkması durumunda Fenerbahçe formasını giyen en genç oyuncu olacak.
Maçtan elde edilecek gelir savaş mağdurları ve çocuklar yararına kullanılacak.
FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında Ülker Stadı'nda oynanacak hazırlık maçı 19 Nisan Salı günü saat 17.00'de başlayacak ve TV 8'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI BİLET FİYATLARI
Hatıra bilet (bağış): 50 TL
Kale arkası: 50 TL
Üst tribünler: 100 TL
Alt tribünler: 200 TL
Not: Maçta kombine kartlar geçerli değildir. Bilet satın alacak kişilerde Passolig zorunluluğu aranmayacaktır. Passolig kartı olmayan taraftarlar da bilet satın alabilecek.