Bu sezon gösterdiği çıkışla bir anda Türk futbol gündeminin zirvesine yerleşen 17 yaşındaki Arda Güler'e yurt dışından da büyük ilgi var.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Arda Güler'e Borussia Dortmund talip! İşte serbest kalma bedeli
Fenerbahçe'de yükselen bir grafik çizen, oyuna sonradan girip skor katkısını da üstlenen Arda Güler, Avrupa'nın devlerinin radarına girdi. 17 yaşındaki genç yıldız adayına en ciddi talibin Borussia Dortmund'un olduğu ve ailesinin de bu transfere sıcak baktığı kaydedildi. İşte Arda Güler'in serbest kalma bedeli ve son gelişmeler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Takvim'in haberine göre; Arda Güler'e en ciddi ilginin Alman kulübü Borussia Dortmund'dan geldiği ifade edildi. Alman kulübünün bu ilgisinden Arda'nın ailesinin de hoşnut olduğu, genç oyuncunun Almanya'da daha iyi bir eğitime tabi tutulacağına inandığı ifade ediliyor.
Ancak Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalayan Arda'nın serbest kalma bedeli 30 milyon Euro civarında. Üstelik Fener yönetimi Arda, 18 yaşını geçtiğinde 3 yıllık sözleşmeyi 5 yıla tamamlamayı da planlıyor.