Bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de çıkışa geçti. Deneyimli teknik adam ile ligde 2. sıraya yerleşen Kanarya'da sıradaki hedef 6'da 6 yapmak ve Şampiyonlar Ligi bileti almak. İşte detaylar...

Kötü başladığı sezonda İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte şahlanan Kanarya müthiş bir çıkış yakalamıştı. Kartal yönetiminde ligin en fazla puan toplayan ekibi olan sarı-lacivertliler, geride bıraktığımız haftada ezeli rakibi Galatasaray'ı yenerek 2. sırayı Konyaspor'dan kapmıştı. Deneyimli çalıştırıcı öğrencilerinin önüne yeni hedef koydu: 6 maçta 18 puan. Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe sezonun kalan bölümündeki tüm maçlarını kazanarak Devler Ligi biletini garantilemek istiyor. Aynı zamanda bu sezon çok üzdüğü taraftarına mutlu şekilde veda etmeyi planlıyor.

ŞAMPİYONLUK ZOR

Fenerbahçe ligin kalan bölümünde hem küme düşme hattında yer alan 3 ekiple oynayacak hem de ezeli rakibi Beşiktaş ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Ancak hem İsmail Kartal hem de oyuncular 6 maçı kayıpsız geçebileceklerine inanıyor. Camia da bu yönde kenetlenmiş durumda. Fenerbahçe'nin kalan 6 haftada matematiksel olarak şampiyonluk şansı var. Ancak sarı-lacivertliler daha gerçekçi hedef olan Şampiyonlar Ligi biletine tutunmayı görüyor. Bunun için de takipçilerinin maçlarına bakmadan kalan tüm maçları almak istiyor.