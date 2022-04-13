Kanarya'da başkan Ali Koç uzun süredir yeni teknik adamı belirlemeye çalışıyor. Kimsenin itiraz etmeyeceği 'marka' bir isim üzerine çalışmalar yürüten Koç, Joachim Löw ve Jorge Jesus'u ön planda düşünüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da kafalar karıştı! Joachim Löw, Jorge Jesus ve İsmail Kartal...
Fenerbahçe'de yeni sezonda takımın başına kimin geleceği merak konusu. Yönetim Joachim Löw ve Jorge Jesus isimlerinde yoğunlaşırken, İsmail Kartal'ın ise yakaladığı başarılı performans kafaların karışmasına sebep oldu.
Löw ile uzun süren pazarlıklar sonrasında son 1 haftadır da Jesus ile sıkı temasta olan sarı-lacivertli kulübün başkanının aklını ise İsmail Kartal'ın performansı karıştırdı.
Fotomaç'ın haberine göre; daha önce başarılı olmuş Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyen ve hüsran yaşayan Koç'un takımı dağılmış bir şekilde aldıktan sonra toparlayıp Şampiyonlar Ligi potasına sokan Kartal'ı da göz ardı etmediği belirtiliyor.