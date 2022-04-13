Fotomaç'ın haberine göre; daha önce başarılı olmuş Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyen ve hüsran yaşayan Koç'un takımı dağılmış bir şekilde aldıktan sonra toparlayıp Şampiyonlar Ligi potasına sokan Kartal'ı da göz ardı etmediği belirtiliyor.