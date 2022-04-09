2.18 PUAN ORTALAMASI

Süper Lig'de kendi döneminin lideri olan İsmail Kartal, son 7 haftada 6 galibiyet+1 beraberlik alarak Şampiyonlar Ligi için de iddialı konuma geldi. Fotomaç'ın haberine göre; ligde 2.18 puan ortalaması yakalayan Kartal, 4 yıldır Kadıköy'de yenemedikleri Galatasaray'ı da devirerek başarısını taçlandırmak istiyor.

