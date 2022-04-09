Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam ediyor. İkincilik yarışını sürdürmek için kazanmak isteyen sarı-lacivertli takımda kritik maç teknik direktör İsmail Kartal için de özel anlam taşıyor. Vitor Pereira'nın gönderilmesinin ardından takımı devralan tecrübeli çalıştırıcı kısa sürede takımı toparlamayı başardı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal'la göz dolduruyor!
Süper Lig'in 32. haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesinde sarı lacivertli takım, form durumuyla dikkat çekiyor. Özellikle İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından büyük bir çıkışa geçen Kanarya, derbide de bu formunu sürdürmek istiyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam ediyor. İkincilik yarışını sürdürmek için kazanmak isteyen sarı-lacivertli takımda kritik maç teknik direktör İsmail Kartal için de özel anlam taşıyor. Vitor Pereira'nın gönderilmesinin ardından takımı devralan tecrübeli çalıştırıcı kısa sürede takımı toparlamayı başardı.
Oyuncuları tekrar motive eden, Samandıra'da kaybolan disiplini geri getiren 60 yaşındaki hoca, ligde 11 haftada sadece 1 kez yenilirken, 7 galibiyet+3 beraberlikle 24 puan topladı.
2.18 PUAN ORTALAMASI
Süper Lig'de kendi döneminin lideri olan İsmail Kartal, son 7 haftada 6 galibiyet+1 beraberlik alarak Şampiyonlar Ligi için de iddialı konuma geldi. Fotomaç'ın haberine göre; ligde 2.18 puan ortalaması yakalayan Kartal, 4 yıldır Kadıköy'de yenemedikleri Galatasaray'ı da devirerek başarısını taçlandırmak istiyor.